Publikumsliebling will heute in Götzis Baden gehen

Um Punkt 11.05 Uhr fällt heute der Startschuss für die 55. Auflage des HYPO Mehrkampfmeetings. Die Traditionsveranstaltung verspricht sowohl bei Damen als auch Herren wieder sehr viel Spannung – und heuer auch eine echte Hitzeschlacht. Für die hat Publikumsliebling Damien Warner aber das perfekte Gegenrezept.
„Ich konnte das Meeting in Götzis zwar noch nie beenden, aber mein Ziel ist, dass ich es heuer gewinne“, macht US-Girl Taliyah Brooks vor dem heutigen Start des 51. HYPO Mehrkampfmeetings kein Hehl daraus, dass sie im Mösle Großes erreichen will. Gleichzeitig ist sich die 31-Jährige aber bewusst, dass ihre Konkurrenz im „Mekka des Mehrkampfs“ auch heuer wieder bärenstark sein wird.
Schuler nach Dadic-Absage Einzelkämpferin
„Es ist ein wirklich gutes Feld und ich hoffe, dass wir uns gegenseitig pushen“, sagt die WM-Dritte von 2025, die bei einer Bestmarke von 6581 Zählern hält. Apropos Feld: Nach dem krankheitsbedingten Verzicht von Ivona Glavas Dadic wird die Hörbranzerin Chiara Schuler die einzige rot-weiß-rote Akteurin in Götzis sein.
Klare Ansage von Damian Warner
Denn auch bei den Herren sind keine Österreicher dabei – dafür gibt sich Publikumsliebling Damian Warner (Kan) bereits zum 13. Mal die Ehre. „Als Zehnkämpfer bist du nie 100 Prozent fit“, lächelt der 36-Jährige, „aber ich weiß, wie ich in Götzis gut bin.“ Eines seiner Geheimnisse bei der erwarteten Hitze: „Gleich nach dem 400-Meter-Lauf geht es ins Freibad.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.