Publikumsliebling will heute in Götzis Baden gehen

„Ich konnte das Meeting in Götzis zwar noch nie beenden, aber mein Ziel ist, dass ich es heuer gewinne“, macht US-Girl Taliyah Brooks vor dem heutigen Start des 51. HYPO Mehrkampfmeetings kein Hehl daraus, dass sie im Mösle Großes erreichen will. Gleichzeitig ist sich die 31-Jährige aber bewusst, dass ihre Konkurrenz im „Mekka des Mehrkampfs“ auch heuer wieder bärenstark sein wird.