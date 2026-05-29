Neos wollen zweite Kammerumlage abschaffen

Vorarlberger Wirtschaftskammer sitzt auf 75 Millionen Euro

Geht es nach der pinken Landessprecherin Claudia Gamon soll die KU2 im Ländle – ähnlich wie in anderen Bundesländern – zunächst gesenkt und bis 2029 vollständig abgeschafft werden. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten wäre dies ein Gebot der Stunde. „Während Betriebe Stellen abbauen, Produktionen verlagern und unter enormem Kostendruck stehen, sitzt die Wirtschaftskammer Vorarlberg auf einem Eigenkapital in Höhe von über 75 Millionen Euro. Das ist den Mitgliedsbetrieben immer schwerer zu erklären“, meinte Claudia Gamon am Freitagvormittag im Rahmen einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Unos-Bundessprecher Michael Bernhard.