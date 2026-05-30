Dornbirn-Pleite trotz Premierensieg von Haase

Bitter! Die Bundesliga-Herren des TC Dornbirn mussten sich im Heimspiel gegen den TC Eisenstadt hauchdünn mit 4:5 geschlagen geben. Dabei hatte der Spieltag an der Dornbirner Ach mit einem Doppelsieg von TCD-Debütant Robin Haase doch noch so vielversprechend begonnen.
Veni, vidi, vici! Der erste Auftritt im Bundesliga-Dress des TC Dornbirn endete für Robin Haase (Hol) mit einem Sieg! An der Seite von Gerrit Lebeda setzte sich der 39-Jährige, zu Wochenbeginn noch bei den French Open im Einsatz, gegen das Eisenstäter Duo Pinter/Haider-Maurer 6:3, 6:2 durch. Im Einzel, gleichzeitig das „Einser-Duell“, kassierte der zweifache Sieger des ATP-Turniers von Kitzbühel aber eine Niederlage – 3:6, 4:6 gegen Baynin (Ukr). Der Anfang vom Ende für Dornbirn, verloren in der Folge doch auch Philipp Oswald, Dominik Böhler, und Niklas Rohrer ihre Einzel, wodurch die Burgenländer den 1:2-Rückstand nach den Doppeln noch in einen knappen 5:4-Sieg drehen konnten.
Zweite Pleite im zweiten Spiel
Keinen Grund zum Jubeln hatten auch die Herren des TC Hard. Nach der 3:6-Auswärtsniederlage beim TC Schwaz wartet der Aufsteiger weiterhin auf seinen ersten Erstligasieg.
Starke Alpenstädterinnen
Die Bludenzer Zweitliga-Damen landeten bei ihrem zweiten Saisonauftritt den zweiten Sieg und setzten sich daheim gegen Krems schlussendlich ungefährdet mit 5:2 durch.
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