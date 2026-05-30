Austro-Schweizer springt in Götzis Weltrekord

„Ich fühle mich so gut wie noch nie“, hatte der 26-jährige Ehammer, der in diesem Jahr bereits einen neuen Hallen-Weltrekord im Mehrkampf aufstellen konnte, nach dem 100-Meter-Lauf gesagt. Eine Einschätzung, die der Appenzeller, dessen Vater aus dem Tiroler Alpbachtal stammt und der einen Tiroler Adler als Tattoo am Körper trägt, dann im Weitsprung eindrucksvoll bestätigte.