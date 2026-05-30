Austro-Schweizer springt in Götzis Weltrekord

Er hat es schon wieder getan! Nachdem Simon Ehammer im Mai 2022 im Rahmen des HYPO Mehrkampfmeetings mit einem Satz auf 8,45 Meter einen Weltrekord aufgestellt hatte, legte der Schweizer mit österreichischem Papa, am Samstag in der Vorarlberger Gemeinde Götzis noch einen drauf.
„Ich fühle mich so gut wie noch nie“, hatte der 26-jährige Ehammer, der in diesem Jahr bereits einen neuen Hallen-Weltrekord im Mehrkampf aufstellen konnte, nach dem 100-Meter-Lauf gesagt. Eine Einschätzung, die der Appenzeller, dessen Vater aus dem Tiroler Alpbachtal stammt und der einen Tiroler Adler als Tattoo am Körper trägt, dann im Weitsprung eindrucksvoll bestätigte.
Erst Nullnummer, dann Weltrekord
War sein erster Versuch noch knapp ungültig, packte Ehammer – der mit der ehemaligen ÖSV-Skicrosserin und Hammerwerferin Tatjana Meklau verheiratet ist, einen wahren Monstersatz aus.
Mit 8,51 Meter übertraf er seinen eigenen Weitsprung-Weltrekord innerhalb eines Zehnkampfs – aufgestellt vor vier Jahren ebenfalls in Götzis – nochmals um sechs Zentimeter. Den dritten Versuch ließ der Marcel Hirscher-Fan, der nach den ersten zwei Disziplinen führt, aus.
Ehammer überholt Doppelolympiasieger
Mit seinen 8,51 Metern übernahm der Eidgenosse auch die Führung in der Weltbestenliste des Jahres 2026, zwei Zentimeter vor dem Griechen Miltiadis Tendoglou, der sich in Tokio 2021 und Paris 2024 Olympia-Gold im Weitsprung holen konnte.
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