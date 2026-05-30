Exportpreis: Zwei Vorarlberger Firmen geehrt

Bronze für Präzision aus Nüziders

Den dritten Platz in derselben Kategorie sicherte sich die „htw molds gmbh“ aus Nüziders. Das Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung ist auf Spritzgussformen und Verschluss-Systeme spezialisiert und erwirtschaftete zuletzt rund sechs Millionen Euro Umsatz. Die Produkte „Made im Walgau“ werden in mehr als 50 Länder exportiert, was einer Exportquote von rund 95 Prozent entspricht. Eine Besonderheit ist die vollständig in Österreich angesiedelte Produktion: Diese wird durch Energierückgewinnung, Photovoltaik und eine nachhaltige Hallenkühlung über Grundwasser besonders energieeffizient betrieben.