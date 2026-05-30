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Exportpreis: Zwei Vorarlberger Firmen geehrt

Wirtschaft
30.05.2026 12:15
Ausgezeichnet: Die „HENN Industrial Group“ hat ihren Hauptsitz in Dornbirn.
Ausgezeichnet: Die „HENN Industrial Group“ hat ihren Hauptsitz in Dornbirn.(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Erfolg für die heimische Wirtschaft: Gleich zwei Betriebe aus Vorarlberg wurden beim Exportpreis 2026 der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ausgezeichnet. In der Kategorie „Gewerbe und Handwerk“ gingen Silber und Bronze ins Ländle. 

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Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) hat zum 32. Mal ihre Exportpreise verliehen. Bei der „Exporters’ Nite“ in Wien wurden insgesamt 22 Unternehmen in acht Kategorien geehrt. Mit dem Preis werden Betriebe gewürdigt, die sich trotz globaler Unsicherheiten, Handelsbarrieren und starkem Wettbewerb erfolgreich im Ausland behaupten und damit einen wichtigen Beitrag für den Wirtschaftsstandort Österreich leisten.

Silber für High-Tech aus Dornbirn
In der Kategorie „Gewerbe und Handwerk“ ging der zweite Platz an die „HENN Industrial Group“ aus Dornbirn. Das Unternehmen des früheren Vorarlberger IV-Präsidenten Martin Ohneberg entwickelt und produziert High-Tech-Kupplungssysteme, die etwa in der emissionsfreien Mobilität Verwendung finden. Mit 124 Mitarbeitenden erzielte der Betrieb zuletzt einen Umsatz von über 94 Millionen Euro. Die Exportquote liegt bei stolzen 99 Prozent, wobei die wichtigsten Absatzmärkte Korea, China, Mexiko, Deutschland und die Vereinigten Staaten sind.

Bronze für Präzision aus Nüziders
Den dritten Platz in derselben Kategorie sicherte sich die „htw molds gmbh“ aus Nüziders. Das Unternehmen mit über 30 Jahren Erfahrung ist auf Spritzgussformen und Verschluss-Systeme spezialisiert und erwirtschaftete zuletzt rund sechs Millionen Euro Umsatz. Die Produkte „Made im Walgau“ werden in mehr als 50 Länder exportiert, was einer Exportquote von rund 95 Prozent entspricht. Eine Besonderheit ist die vollständig in Österreich angesiedelte Produktion: Diese wird durch Energierückgewinnung, Photovoltaik und eine nachhaltige Hallenkühlung über Grundwasser besonders energieeffizient betrieben.

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