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Bahnstrecke Feldkirch-Buchs: vier Monate Sperre

Chronik
30.05.2026 11:05
In Feldkirch-Tosters wird eine komplett neue Haltestelle errichtet.
In Feldkirch-Tosters wird eine komplett neue Haltestelle errichtet.(Bild: ÖBB/Ostertag Architects)

Ab 14. Juni wird die wichtige Bahnlinie zwischen Feldkirch und Buchs (Schweiz) für vier Monate gesperrt. Die ÖBB führen umfangreiche Bauarbeiten durch. Für Reisende im Regionalverkehr wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der Fernverkehr wird umgeleitet.

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Die internationale Bahnverbindung zwischen Feldkirch in Vorarlberg und Buchs (Kanton St. Gallen) wird für vier Monate unterbrochen. Laut ÖBB gilt die Vollsperre vom 14. Juni bis einschließlich 14. Oktober. Betroffen ist die gesamte, rund 18 Kilometer lange eingleisige Strecke, die durch Liechtenstein führt. Grund sind "umfassende Erneuerungsarbeiten für einen modernen, grenzüberschreitenden Bahnverkehr", heißt es seitens des Unternehmens.

Busse ersetzen Züge im Nahverkehr
Für den Regionalverkehr wird während der Bauzeit ein durchgehender Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Diese verbinden alle wichtigen Orte entlang der Strecke. Die ÖBB weisen Fahrgäste jedoch ausdrücklich darauf hin, dass sie mit verlängerten Reisezeiten rechnen müssen. Auch können die Haltepunkte der Ersatzbusse von den Bahnhöfen abweichen und sich an anderen Orten befinden.

Modernisierung von Bahnhöfen und Brücken
Im Zentrum der Bauarbeiten steht die Sanierung der Brückenkette entlang der Strecke. Gleichzeitig wird der in die Jahre gekommene Bahnhof Nendeln in Liechtenstein modernisiert und komplett barrierefrei umgebaut. In Feldkirch-Tosters wird zudem eine gänzlich neue und ebenfalls barrierefreie Haltestelle für die Fahrgäste errichtet.

Neues (links) und altes Tragwerk der Brücke über den Werdenberger Binnenkanal (Liechtenstein).
Neues (links) und altes Tragwerk der Brücke über den Werdenberger Binnenkanal (Liechtenstein).(Bild: ÖBB/Gasser-Mair)

Neues Stellwerk und geänderter Fernverkehr
Weiters werden Gleise und Oberleitungen erneuert und nicht zuletzt wird die veraltete Stellwerkstechnik „up to date“ gebracht. Der internationale Fernverkehr bleibt während dieser Zeit aufrecht, ist aber mit Anpassungen verbunden - ein Teil der Züge wird umgeleitet. Die ÖBB versichern aber, dass die durchgehende Verbindung zwischen Österreich und der Schweiz aufrecht bleibt.

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