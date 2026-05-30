Bahnstrecke Feldkirch-Buchs: vier Monate Sperre

Busse ersetzen Züge im Nahverkehr

Für den Regionalverkehr wird während der Bauzeit ein durchgehender Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Diese verbinden alle wichtigen Orte entlang der Strecke. Die ÖBB weisen Fahrgäste jedoch ausdrücklich darauf hin, dass sie mit verlängerten Reisezeiten rechnen müssen. Auch können die Haltepunkte der Ersatzbusse von den Bahnhöfen abweichen und sich an anderen Orten befinden.