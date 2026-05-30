Mann gesteht Polizei Mord, den es aber niemals gab

Erst Haft, dann Entzug

Der Angeklagte sei einer Eifersuchtswahnvorstellung erlegen und habe diese für Realität gehalten, erklärte Haller. Auch gegenüber den Beamten sprach er Drohungen aus. „Er wird noch heute durch mich sterben“, kündigte er an. Aufgrund seines Zustands sei er damals „höchstwahrscheinlich nicht zurechnungsfähig“ gewesen, so der Sachverständige. Für den „Mord, den es nie gab“ sowie einige weitere Delikte wurde der mehrfach Vorbestrafte schließlich zu zehn Monaten Haft verurteilt. Zwei Monate hat er bereits in Untersuchungshaft verbracht. Die restliche Strafe kann er in einer Entzugsanstalt absolvieren. „Diese Form des Entzuges hat gute Erfolge“, betonte Haller. Das Urteil ist bereits rechtskräftig.