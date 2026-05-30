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Seniorenpaar überlebt Flugzeugabsturz

Chronik
30.05.2026 15:19
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)
Ein Ultraleichtflugzeug ist am Samstag in Leutkirch (D) kurz nach dem Start abgestürzt. Der 74-jähriger Pilot und seine 84-jährige Begleiterin zogen sich dabei zwar schwere Verletzungen zu, sie befinden sich aber außer Lebensgefahr.
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Ereignet hat sich das Unglück am Samstag kurz vor 11 Uhr auf dem Flugplatz Unterzeil in Leutkirch im Allgäu, also nur weniger Kilometer von der Grenze zu Vorarlberg entfernt. Ein 74-jähriger Pilot war im Begriff, mit seiner 84-jährigen Copilotin in einer Ultraleichtmaschine abzuheben. Kurz nach dem Start traten plötzlich technische Probleme auf. Der Lenker verlor die Herrschaft über das Fluggerät, welches in der Folge mit der Nase voran in eine angrenzende Wiese stürzte.

Insassen außer Lebensgefahr
Der Pilot und seine Begleiterin zogen sich beim Aufprall schwere Verletzungen zu. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurden beide per Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Wenig später kam von dort die erlösende Nachricht: Die beiden Senioren seien außer Lebensgefahr, hieß es. Das Ultraleichtflugzeug endete als Totalschaden.

Der Flugbetrieb am Start- und Landeplatz musste vorübergehend eingestellt werden. Die deutsche Polizei hat gemeinsam mit der zuständigen Luftfahrtbehörde die Ermittlungen zur genauen Absturzursache aufgenommen.

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