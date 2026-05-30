Seniorenpaar überlebt Flugzeugabsturz

Ereignet hat sich das Unglück am Samstag kurz vor 11 Uhr auf dem Flugplatz Unterzeil in Leutkirch im Allgäu, also nur weniger Kilometer von der Grenze zu Vorarlberg entfernt. Ein 74-jähriger Pilot war im Begriff, mit seiner 84-jährigen Copilotin in einer Ultraleichtmaschine abzuheben. Kurz nach dem Start traten plötzlich technische Probleme auf. Der Lenker verlor die Herrschaft über das Fluggerät, welches in der Folge mit der Nase voran in eine angrenzende Wiese stürzte.