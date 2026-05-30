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Hat Sturm Graz Momo Ouedraogo im Visier?

Vorarlberg
30.05.2026 10:00
Mohamed Ouedraogo (r.) hat sich in Altach sehr gut entwickelt.
Mohamed Ouedraogo (r.) hat sich in Altach sehr gut entwickelt.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Altachs Spieler sind gefragt! So soll auch Mohamed Ouedraogo, der sich bei den Rheindörflern bestens entwickelte, zuletzt in den Fokus eines der heimischen Top-Teams geraten sein. Derzeit liegt aber noch kein Angebot für den Mann aus Burkina Faso vor.

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Altachs Linksverteidiger Mohamed Ouedraogo hat den Wunsch geäußert, sich zu verändern. Das hat man offensichtlich auch bei Sturm Graz mitbekommen. Was nicht überrascht, denn der ehemalige Altach- und aktuelle Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch kennt den Teamspieler von Burkina Faso natürlich besonders gut. Die Grazer haben Handlungsbedarf auf der linken Abwehrseite, mit dem Ex-Altacher Emir Karic steht auf dieser Position nur ein Spieler zur Verfügung.

Altach-Sportdirektor Philipp Netzer hat bisher kein Angebot für Momo Ouedraogo vorliegen.
Altach-Sportdirektor Philipp Netzer hat bisher kein Angebot für Momo Ouedraogo vorliegen.(Bild: GEPA)

„Wir haben bis dato keine offizielle Anfrage für Ouedraogo auf dem Tisch“, sagt Altachs Sportdirektor Philipp Netzer. Auf Sky.at wurde derweil eine fixierte Ablösesumme von 1,5 Millionen Euro für „Momo“ bei dessen vorzeitigem Vertragsausstieg kolportiert. „Dazu gibt es keinen Kommentar“, sagt SCRA-Geschäftsführer Christoph Längle. Allerdings fühlt sich diese Zahl bei einem Marktwert von 1,2 Millionen doch eher utopisch an.

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