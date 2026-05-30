Hat Sturm Graz Momo Ouedraogo im Visier?

Altachs Linksverteidiger Mohamed Ouedraogo hat den Wunsch geäußert, sich zu verändern. Das hat man offensichtlich auch bei Sturm Graz mitbekommen. Was nicht überrascht, denn der ehemalige Altach- und aktuelle Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch kennt den Teamspieler von Burkina Faso natürlich besonders gut. Die Grazer haben Handlungsbedarf auf der linken Abwehrseite, mit dem Ex-Altacher Emir Karic steht auf dieser Position nur ein Spieler zur Verfügung.