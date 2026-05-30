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Schwarz-Weißer Neustart nimmt erste Formen an

2. Liga
30.05.2026 09:00
Lars Nussbaumer könnte auch in der kommenden Saison noch in Bregenz auflaufen.
Lars Nussbaumer könnte auch in der kommenden Saison noch in Bregenz auflaufen.(Bild: GEPA)
Porträt von Dominik Omerzell
Von Dominik Omerzell

Nachdem die Festspielstädter in der vergangenen Saison nur knapp dem Abstieg entronnen waren, arbeiten die Schwarz-Weißen nun sehr hart an den Vorbereitungen für das kommende Spieljahr. Einen neuen Trainer hat man schon fixiert, mit einer japanischen Investoren-Gruppe wird verhandelt.

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„Das Telefon läutet ständig“, beschreibt SW Bregenz-Sportkoordinator Patrick Schneider die derzeitige Situation in der Landeshauptstadt, wo nach der vergangenen Saison, in der man nur knapp dem Abstieg entronnen war, nun intensiv an einem neuen, erfolgversprechenden Konzept gearbeitet wird. „Sportlich kann es nicht schlechter werden“, lacht Schneider, setzt aber ernst hinzu: „So eine Saison darf uns nicht mehr passieren. Da arbeiten wir jetzt sehr hart daran.“

Was auch die Mannschaft betrifft. Elf Spieler haben den Verein schon verlassen, weitere könnten folgen. Sieben laufende Verträge könnten verlängert werden, die Gespräche laufen. „Es wird einen Neuanfang bei uns geben, wir machen einen kompletten Schnitt. Und dafür ist natürlich auch ein Kaderumbruch notwendig“, erklärt Schneider, der vorläufig zusammen mit Präsident Thomas Fricke die sportlichen Belange koordiniert.

Wichtige Gespräche
Nicht nur die Spielerverhandlungen beschäftigen die Bregenzer Funktionäre in diesen Tagen und Wochen, hinter der Kulisse werden weitere wichtige Gespräche geführt. Die Schwarz-Weißen befinden sich in Verhandlungen mit einer japanischen Investorengruppe, die dabei helfen soll, den Verein auf einen finanziell abgesicherten und sportlich erfolgreichen Weg zu bringen. Verständlich, denn trotz zahlreicher Großunternehmen im Ländle wird es für die Profivereine immer schwieriger, regionales Geld aufzustellen.

Einen Nachfolger für Ex-Coach Andreas Heraf (Bild) fanden die Bregenzer bereits, er wird nächste ...
Einen Nachfolger für Ex-Coach Andreas Heraf (Bild) fanden die Bregenzer bereits, er wird nächste Woche präsentiert.(Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER)

Heraf-Nachfolger fixiert
In der nächsten Woche könnten nun schon die ersten Ergebnisse präsentiert werden. Der neue Trainer, der die Nachfolge von Andreas Heraf antreten wird, wurde bereits fixiert.

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