Schwarz-Weißer Neustart nimmt erste Formen an

„Das Telefon läutet ständig“, beschreibt SW Bregenz-Sportkoordinator Patrick Schneider die derzeitige Situation in der Landeshauptstadt, wo nach der vergangenen Saison, in der man nur knapp dem Abstieg entronnen war, nun intensiv an einem neuen, erfolgversprechenden Konzept gearbeitet wird. „Sportlich kann es nicht schlechter werden“, lacht Schneider, setzt aber ernst hinzu: „So eine Saison darf uns nicht mehr passieren. Da arbeiten wir jetzt sehr hart daran.“