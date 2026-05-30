Lenkerin verlor die Herrschaft über ihren SUV

Ereignet hat sich der Vorfall am späten Samstagvormittag in der Lustenauer Jahnstraße. Eine SUV-Fahrerin hatte aus bisher unbekannter Ursache die Herrschaft über ihren Pkw verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge prallte das Fahrzeug gegen das offen stehende Tor der Warenanlieferung für das sogenannte „Kirchpark“-Gebäude.