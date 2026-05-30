Lenkerin verlor die Herrschaft über ihren SUV

In Lustenau ist am Samstagvormittag eine Autofahrerin mit ihrem SUV von der Straße abgekommen und gegen das Tor zur Laderampe eines Supermarktes gekracht. Die Frau zog sich beim Unfall Verletzungen zu und musste ins Spital gebracht werden.
Ereignet hat sich der Vorfall am späten Samstagvormittag in der Lustenauer Jahnstraße. Eine SUV-Fahrerin hatte aus bisher unbekannter Ursache die Herrschaft über ihren Pkw verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. In der Folge prallte das Fahrzeug gegen das offen stehende Tor der Warenanlieferung für das sogenannte „Kirchpark“-Gebäude.
Großaufgebot an Einsatzkräften
Die Lenkerin zog sich beim Aufprall Verletzungen unbestimmten Grades zu und wurde nach der Erstversorgung ins Krankenhaus eingeliefert. Im Einsatz standen die Feuerwehr Lustenau mit drei Fahrzeugen und 20 Mann, das Rote Kreuz, ein Notarzt sowie zwei Polizeistreifen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.