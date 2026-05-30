Keiner will mehr in Vorarlberg leben

Auf den kaum noch befahrenen Landesstraßen sieht man die wenigen Kinder, die es dann geben wird, gigampfen und gummitwisten. Man muss an der Fleischtheke nicht mehr radebrechend Hochdeutsch reden und sich still über ein Kopftuch ärgern. Auf dem Kunstschnee am Arlberg und im Montafon ist man ganz unter sich, und im Ochsen wird man von der Bedienung nicht mehr bundesdeutsch angequatscht.