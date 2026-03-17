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Fehervar fordert Härte

Schicksal bewegt: Tradition wurde beiseite gelegt

Kärnten
17.03.2026 13:57
Matt Fraser (li.) und Darren Archibald sprachen über Murray
Matt Fraser (li.) und Darren Archibald sprachen über Murray(Bild: Florian Pessentheiner)
Porträt von Martin Quendler
Von Martin Quendler

Rotjacken-Fans haben mit Choreo und ihrer Energie auch Fehervar beeindruckt. Am Dienstag erfolgt das zweite Duell in der Viertelfinal-Serien. Einen herzerwärmenden Moment gab es zwischen den Gegnern Fraser und Archibald unmittelbar nach dem 3:0-Sieg des KAC.

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Unter normalen Umständen vermeiden die Eishockey-Profis einen zu freundschaftlichen Kontakt in den Play-offs. Stichwort Shakehands, das erfolgt erst nach einer geschlagenen Serie. Dennoch steckten Matt Fraser und Fehervars Darren Archibald nach dem 3:0 des KAC auf dem Eis die Köpfe zusammen, plauderten, klopften sich auf die Schultern.

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