Schicksal bewegt: Tradition wurde beiseite gelegt

Aus Bett gezerrt! Kicker und Familie ausgeraubt
Horror-Nacht in Rom
Rotjacken-Fans haben mit Choreo und ihrer Energie auch Fehervar beeindruckt. Am Dienstag erfolgt das zweite Duell in der Viertelfinal-Serien. Einen herzerwärmenden Moment gab es zwischen den Gegnern Fraser und Archibald unmittelbar nach dem 3:0-Sieg des KAC.
Unter normalen Umständen vermeiden die Eishockey-Profis einen zu freundschaftlichen Kontakt in den Play-offs. Stichwort Shakehands, das erfolgt erst nach einer geschlagenen Serie. Dennoch steckten Matt Fraser und Fehervars Darren Archibald nach dem 3:0 des KAC auf dem Eis die Köpfe zusammen, plauderten, klopften sich auf die Schultern.
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