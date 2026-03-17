Schicksal bewegt: Tradition wurde beiseite gelegt

Unter normalen Umständen vermeiden die Eishockey-Profis einen zu freundschaftlichen Kontakt in den Play-offs. Stichwort Shakehands, das erfolgt erst nach einer geschlagenen Serie. Dennoch steckten Matt Fraser und Fehervars Darren Archibald nach dem 3:0 des KAC auf dem Eis die Köpfe zusammen, plauderten, klopften sich auf die Schultern.