Hier spielen Kinder auf einer illegalen Müllhalde

Alte Möbel, Chemikalienbehälter, Sperrmüll aller Art — das ist der traurige Anblick, den Anrainer täglich ertragen müssen, wenn sie an der Ecke Hetzendorfer Straße/Breitenfurter Straße im 12. Bezirk vorbeikommen. Wo einst ein Wohnhaus stand, klafft seit dem Abriss vor rund fünf Jahren eine offene Wunde im Stadtbild. Ein Privatgrundstück, ungesichert, unbeaufsichtigt — und längst zur informellen Müllkippe verkommen.