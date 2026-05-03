130 Firmenchefs in den Wiener Klassenzimmern

Unsere Wiener der Woche sind aber nicht nur die Sieger, sondern alle 930 Wiener Schülerinnen und Schüler hinter den schulischen Start-ups dieses Jahrgangs. Noch nie in der 30-jährigen Geschichte der Initiative war die Beteiligung so groß. Damit zeigen die Jungen so manchen Älteren, was es gerade in wirtschaftlich nicht so rosigen Zeiten am meisten braucht: umso mehr Zuversicht und Tatkraft.