Große Unsicherheit bei Eltern und Trägern

Wohin mit den Dreijährigen? Das Land hat die Förderung für Dreijährige in privaten Kinderbetreuungseinrichtungen gekürzt, viele Eltern und Einrichtungen hängen deshalb aktuell im luftleeren Raum. Und die ersten Träger ziehen schon Konsequenzen.
Mama und Papa sitzen vor dem Anmeldeformular und rechnen nach. Bisher kostete ein Betreuungsplatz für ein dreijähriges Kind in Vorarlberg maximal 46 Euro im Monat – egal ob in einer öffentlichen oder privaten Einrichtung. Damit ist nun Schluss. Ab dem Kindergartenjahr 2026/27 wird die sogenannte Tarifharmonisierung schrittweise zurückgefahren. Für Eltern kann dies Mehrkosten von über 100 Euro monatlich bedeuten, wenn sie ihr Kind in einer privaten Einrichtung betreuen lassen. Das Land argumentiert damit, dass es mittlerweile ausreichend öffentliche Plätze gebe. In 39 Gemeinden stünden genügend öffentliche Kindergartenplätze zur Verfügung.
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