Influencer Julian Claßen wird zum dritten Mal Papa

Die Influencerin erinnerte in dem Beitrag auch an ihre Fehlgeburt Anfang des Jahres. Erst vergangenen Dezember hatte die 26-Jährige ihre Schwangerschaft verkündet. „Viele von euch erinnern sich vielleicht noch daran, dass wir Anfang des Jahres unser kleines Wunder verloren haben. Diese Zeit war für uns sehr schwer, und es hat gedauert, das zu verstehen und anzunehmen“, schrieb sie und versah den Text mit einem gebrochenen Herz-Emoji. Sie freue sich, „diesen Weg gemeinsam mit euch zu gehen und euch auf diese Reise mitzunehmen“.