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Palina postete Fotos

Influencer Julian Claßen wird zum dritten Mal Papa

Society International
02.05.2026 18:15
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der deutsche Influencer Julian „Julienco“ Claßen (33) und seine Freundin Palina (26) werden Eltern. „Wir sind wieder schwanger“, schrieb Palina in einem gemeinsamen Posting und zeigte zwei Ultraschallfotos des Fötus. Erst Anfang des Jahres hatte die 26-Jährige eine Fehlgeburt erlitten (siehe Video oben).

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Daher sei sie umso dankbarer, dass sie wieder ein kleines Leben in sich trage und in den vierten Schwangerschaftsmonat starte, schrieb Palina. „Unsere Familie wächst, und es ist kaum in Worte zu fassen, wie viel uns diese Nachricht bedeutet. Wir sind unglaublich glücklich und voller Vorfreude auf alles, was jetzt vor uns liegt“, meinte die Influencerin, die unter anderem in TV-Formaten auftritt und sehr präsent auf TikTok und Instagram ist.

Dazu postete sie („palinamin“ auf Instagram) ein Bild von sich, auf dem sie zwei Ultraschallbilder hält und ihr Partner Julian ihren Bauch küsst. Im engen Kleid ist bereits eine Wölbung zu sehen. Auf einem zweiten Foto hält das Paar Palinas Mutterpass. Der Beitrag, der am Freitag gepostet wurde, erhielt bis Samstagnachmittag fast 500.000 Likes und viele Glückwünsche.

Das deutsche Influencer-Paar Julian Claßen und Palina erwartet ein Baby.
Das deutsche Influencer-Paar Julian Claßen und Palina erwartet ein Baby.(Bild: glomex)

Die Influencerin erinnerte in dem Beitrag auch an ihre Fehlgeburt Anfang des Jahres. Erst vergangenen Dezember hatte die 26-Jährige ihre Schwangerschaft verkündet. „Viele von euch erinnern sich vielleicht noch daran, dass wir Anfang des Jahres unser kleines Wunder verloren haben. Diese Zeit war für uns sehr schwer, und es hat gedauert, das zu verstehen und anzunehmen“, schrieb sie und versah den Text mit einem gebrochenen Herz-Emoji. Sie freue sich, „diesen Weg gemeinsam mit euch zu gehen und euch auf diese Reise mitzunehmen“.

Palina leidet am PCO-Syndrom, einer hormonellen Erkrankung.

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Seit 2024 ein Paar
Palina und Julian Claaßen (33) sind seit Ende 2024 ein Paar und leben gemeinsam in Köln. Derzeit sind beide in der Amazon-Prime-Show „Mission Unknown“ zu sehen. Claaßen wurde vielen durch die Ehe mit Influencerin Bianca Heinicke (33, „BibisBeautyPalace“) bekannt. Gemeinsam mit Heinicke, die heute Yoga- und Kochvideos postet, hat er zwei Kinder im Alter von sieben und sechs Jahren. Sie trennten sich bereits 2022.

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