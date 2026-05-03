Warum unsere Top-Manager Golfregion treu bleiben

Die Golfregion öffnet Türen und bleibt spannendes Ziel für Unternehmer. Mehrere österreichische Top-Manager sind vor Ort. Wie sich der Krieg auswirkt und warum die Region interessant ist.
Die Vereinigten Arabische Emirate treten aus der Ölallianz OPEC aus, im Krieg in Nahost war die Region zuletzt wegen ihrer geografischen Nähe zum Iran immer wieder im Fokus. Die „Krone“ hat nachgefragt, was sich aus Sicht von Österreichern tut, die dort tätig sind.
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