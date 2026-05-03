Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Sport Tv Logo

Klartext von Strolz:

„Es gehören immer die Schnellsten an den Start“

Wintersport
03.05.2026 06:30
Johannes Strolz bewies in der Vorsaison immer wieder wie hier in Kitzbühel, dass er pfeilschnell ...
Johannes Strolz bewies in der Vorsaison immer wieder wie hier in Kitzbühel, dass er pfeilschnell sein kann.(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Im Winter 2024/25 verpasste Johannes Strolz die Qualifikation für die Heim-Weltmeisterschaft in Saalbach. In diesem Winter musste der 33-Jährige bei den Olympischen Spielen in Mailand/Cortina zuschauen und fiel zudem nach einer durchwachsenen Saison aus den Top-30 der Slalom-Weltcupstartliste. Wie es beim Vorarlberger Polizeisportler weitergeht, verriet er nun im „Krone“-Gespräch.

0 Kommentare

„Ich habe schon mitbekommen, dass einige spekuliert haben, ich würde aufhören“, sagt Johannes Strolz. Der zweifache Olympiasieger von Peking 2022 war im abgelaufenen Winter bei zehn Weltcupslaloms zwar siebenmal in die Punkte gefahren, mehr als ein 15. Rang in Kitzbühel hatte aber nicht herausgeschaut. Die Folge: kein Ticket für Olympia in Italien, kein Ticket fürs Weltcupfinale der Top-25 in Norwegen und der Fall aus den Top-30 in der Weltcupstartliste.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wintersport
03.05.2026 06:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
160.010 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
123.558 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Salzburg
Safterl-Milliardär macht Mateschitz Konkurrenz
119.333 mal gelesen
Links im Bild: Hans-Peter Wild mit seiner Lebenspartnerin Christine Drage. Rechts: Mark ...
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
3287 mal kommentiert
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
888 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Österreich
Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer
723 mal kommentiert
Rein ins kühle Nass! Für mehr als die Hälfte der Österreicher gehört ein Pool zum persönlichen ...
Mehr Wintersport
Sport Tv Logo
Klartext von Strolz:
„Es gehören immer die Schnellsten an den Start“
Emotionale Botschaft
Ski-Ass verkündet überraschende Trennung
Vonn gibt Update
„Universum der Schmerzen“ und mögliches Comeback
Nach Aus bei Hirscher
„Rebellisches Mindset“: Kristoffersen-Wechsel fix!
Imposantes Sixpack
Welcher Ski-Hero busselt hier im Liebesurlaub?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf