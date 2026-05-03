Im „Klub der Hunderter“ ist LH Stelzer nicht dabei

Es ist schon wieder ein paar Tage her, dass sich die Landeshauptmann-Partei ÖVP im Linzer Design Center groß versammelte. Eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl im Herbst 2027 luden Landeshauptmann und ÖVP-Chef Thomas Stelzer und Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger zum regulären Landesparteitag – und da ging es darum, einiges abzuarbeiten. Einerseits darum, die Pflöcke für den schön langsam beginnenden Wahlkampf einzuschlagen, andererseits darum, Geschlossenheit zu demonstrieren.