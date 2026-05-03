Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Politik inoffiziell

Im „Klub der Hunderter“ ist LH Stelzer nicht dabei

Oberösterreich
03.05.2026 09:00
Sie kamen auf 100 Prozent: Christian Dörfel (oberere Reihe, v. li.), Michaela Langer-Weninger, ...
Sie kamen auf 100 Prozent: Christian Dörfel (oberere Reihe, v. li.), Michaela Langer-Weninger, Andorfs Karl Buchinger und Franz Waldenberger. Auch top: Gertraud Scheiblberger (untere Reihe v. links), Günther Lengauer, Othmar Nagl und Landesbäuerin Johanna Haider.(Bild: Krone KREATIV/Wenzel, Einöder, ÖVP)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Acht Funktionäre knacken die 100-Prozent-Marke – und überflügeln damit sogar Parteichef Thomas Stelzer. Die ÖVP demonstriert Geschlossenheit, doch ein Landesrat kassiert 39 Streichungen. Was hinter den Zahlen steckt und wer aneckt.

0 Kommentare

Es ist schon wieder ein paar Tage her, dass sich die Landeshauptmann-Partei ÖVP im Linzer Design Center groß versammelte. Eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl im Herbst 2027 luden Landeshauptmann und ÖVP-Chef Thomas Stelzer und Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger zum regulären Landesparteitag – und da ging es darum, einiges abzuarbeiten. Einerseits darum, die Pflöcke für den schön langsam beginnenden Wahlkampf einzuschlagen, andererseits darum, Geschlossenheit zu demonstrieren.

Krone Plus LogoWeiterlesen mit Krone+
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
03.05.2026 09:00
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Das deutsche Influencer-Paar Julian Claßen und Palina erwartet ein Baby.
Palina postete Fotos
Influencer Julian Claßen wird zum dritten Mal Papa
Die Spritpreise in Deutschland sind unmittelbar nach der Einführung des Tankrabatts nicht ...
Alte Steuersätze
Spritpreise in Deutschland trotz Rabatt gestiegen
US-Präsident Donald Trump umgeht den Kongress: Das Weiße Haus erklärt die Kampfhandlungen im ...
Brief an Kongress
Trump: „Die Kämpfe im Iran sind beendet!“
Am Sonntag, den 15. Februar, gab Schlagerstar Michelle in Berlin das letzte Konzert ihrer ...
„Geht uns nicht gut“
Nur 3 Monate nach Verlobung: Michelle wieder solo!
Der Tankrabatt hat zu einem Andrang bei den Tankstellen in Deutschland geführt (Symbolbild).
Preise stark gesunken
Rabatt: Lange Schlangen vor deutschen Tankstellen
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sie haben ihn! HiPP-Erpresser ist gefasst
173.467 mal gelesen
Erfolg für die eigens eingesetzte Sonderkommission „Glas“ – und vorsichtiges Aufatmen im Krimi ...
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
123.883 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Niederösterreich
Maibaum knickte um: 16-Jähriger schwer verletzt
87.292 mal gelesen
Der Notarzthubschrauber flog den Schwerverletzten nach dem Unglück ins Spital.
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
3205 mal kommentiert
Innenpolitik
Dieser Sager von Kickl sorgt für neuen Zündstoff
1110 mal kommentiert
Im Festzelt am Linzer Urfahranermarkt heizte FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl am 1. Mai ...
Österreich
Immer mehr Gemeinden prüfen jetzt eine Poolsteuer
726 mal kommentiert
Rein ins kühle Nass! Für mehr als die Hälfte der Österreicher gehört ein Pool zum persönlichen ...
Mehr Oberösterreich
Krone Plus Logo
Politik inoffiziell
Im „Klub der Hunderter“ ist LH Stelzer nicht dabei
Krone Plus Logo
Schwere Kopfverletzung
Familienvater nach „Ohrfeigen“ auf Intensivstation
45 Jahre Live
Spitzenacts: Jetzt Tickets für Schladming sichern!
Schnell gelöscht
Kino musste wegen Feuer evakuiert werden
Um hunderte Mio. Euro
RAG plant Riesenprojekt zu Wasserstoff in Sattledt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf