Im „Klub der Hunderter“ ist LH Stelzer nicht dabei

Acht Funktionäre knacken die 100-Prozent-Marke – und überflügeln damit sogar Parteichef Thomas Stelzer. Die ÖVP demonstriert Geschlossenheit, doch ein Landesrat kassiert 39 Streichungen. Was hinter den Zahlen steckt und wer aneckt.
Es ist schon wieder ein paar Tage her, dass sich die Landeshauptmann-Partei ÖVP im Linzer Design Center groß versammelte. Eineinhalb Jahre vor der Landtagswahl im Herbst 2027 luden Landeshauptmann und ÖVP-Chef Thomas Stelzer und Landesparteisekretär Florian Hiegelsberger zum regulären Landesparteitag – und da ging es darum, einiges abzuarbeiten. Einerseits darum, die Pflöcke für den schön langsam beginnenden Wahlkampf einzuschlagen, andererseits darum, Geschlossenheit zu demonstrieren.
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