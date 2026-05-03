Expansion in Villach: Heer schielt auf Hofer-Lager

In der Kärntner Draustadt Villach wird auf 88.000 Quadratmetern gerade eines der größten Bauprojekte der Heeres-Geschichte umgesetzt. Parallel denkt man aber bereits noch eine Nummer größer!
Unterkünfte für über 1000 Soldaten, Büroflächen mit 260 Computerarbeitsplätzen, bis zu 350 Meter lange Garagen- und Werkstättengebäude, Trainingshalle und Sportplatz – Hunderte Arbeiter setzen im Villacher Stadtteil Obere Fellach gerade eines der größten Bauprojekte des Bundesheeres für 370 Millionen Euro um.
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