Expansion in Villach: Heer schielt auf Hofer-Lager

Unterkünfte für über 1000 Soldaten, Büroflächen mit 260 Computerarbeitsplätzen, bis zu 350 Meter lange Garagen- und Werkstättengebäude, Trainingshalle und Sportplatz – Hunderte Arbeiter setzen im Villacher Stadtteil Obere Fellach gerade eines der größten Bauprojekte des Bundesheeres für 370 Millionen Euro um.