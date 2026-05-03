Krieg im Iran wirkt sich schon auf Baukosten aus

Trotz des Waffenstillstands zwischen den USA und dem Iran sind die Auswirkungen des Konflikts auf die Weltwirtschaft groß. Die wichtige Straße von Hormuz ist nach wie vor für Schiffe nicht passierbar. Die Folgen davon werden langsam auch abseits der Spritpreise spürbar. „Ein großer Baustofflieferant hat uns kürzlich einen Brief geschrieben“, berichtet Stephan Gröger, Geschäftsführer des gemeinnützigen Bauträgers Heimat Österreich.