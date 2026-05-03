3 Tenöre bei Götterklang trifft Donaugold

Internationale Stimmen

Die drei Sänger zählen jeweils zu den etablierten Stimmen ihres Fachs. Chacón-Cruz ist regelmäßig an großen Opernhäusern wie der Metropolitan Opera in New York oder der Wiener Staatsoper zu hören. Korchak gilt als gefragter Interpret des Mozart- und Belcanto-Repertoires und ist international tätig, unter anderem an der Mailänder Scala und bei den Salzburger Festspielen. Lippert, Kammersänger und Grammy-Preisträger, zählt zu den bekanntesten österreichischen Tenören und war lange Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper.