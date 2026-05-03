3 Tenöre bei Götterklang trifft Donaugold

Wenn sich am 25. Juni 2026 die Abendsonne über der Donau senkt und die Donaubühne Tulln in warmes Gold taucht, wird aus einem Konzert ein Gesamterlebnis. Unter dem Titel „3 Tenöre – The Best of Klassik“ verspricht der Sommerabend große Emotionen und weltbekannte Arien. Sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets mit BonusCard-Rabatt im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
Mit Arturo Chacón-Cruz, Dmitry Korchak und Grammy-Preisträger Herbert Lippert stehen im Sommer drei international gefeierte Tenöre auf der Donaubühne Tulln. Sie gestalten einen Klassikabend, der sich an der Tradition der legendären „Three Tenors“ orientiert. Das Konzert „Götterklang trifft Donaugold“ verbindet bekannte Opernarien mit populären Melodien und spannt dabei einen Bogen von der großen Oper bis zu internationalen Evergreens.
Auf dem Programm stehen unter anderem Arien wie „La donna è mobile“, und „E lucevan le stelle“, die zu den bekanntesten Werken des Opernrepertoires zählen. Ergänzt wird das musikalische Angebot durch Stücke wie „Bésame mucho“, „Moon River“ oder „My Way“.
Internationale Stimmen
Die drei Sänger zählen jeweils zu den etablierten Stimmen ihres Fachs. Chacón-Cruz ist regelmäßig an großen Opernhäusern wie der Metropolitan Opera in New York oder der Wiener Staatsoper zu hören. Korchak gilt als gefragter Interpret des Mozart- und Belcanto-Repertoires und ist international tätig, unter anderem an der Mailänder Scala und bei den Salzburger Festspielen. Lippert, Kammersänger und Grammy-Preisträger, zählt zu den bekanntesten österreichischen Tenören und war lange Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper.
Open-Air-Erlebnis an der Donau
Die Donaubühne Tulln dient dabei nicht nur als Spielort, sondern auch als Teil des Konzepts: Die Lage direkt am Wasser und die offene Kulisse eines Sommerabends prägen die Atmosphäre der Aufführung. Open-Air-Konzerte dieser Art setzen bewusst auf das Zusammenspiel von Musik und Umgebung und sollen ein möglichst unmittelbares Konzerterlebnis bieten.
Mit der Kombination aus bekannten Stimmen, populärem Repertoire und besonderer Location richtet sich der Abend sowohl an Klassikpublikum als auch an ein breiteres Publikum.
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25.06.2026 – 19:30 Uhr
Donaubühne Tulln, Tulln
Karten erhältlich im Krone Ticketshop unter ticket.krone.at
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