FC Porto kehrt auf Portugals Fußball-Thron zurück

Der FC Porto ist zum 31. Mal portugiesischer Fußball-Meister. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen den FC Alverca ist der Klub aus dem Norden Portugals zwei Spieltage vor Saisonende nicht mehr vom großen Rivalen Benfica Lissabon zu verdrängen.
Benfica spielte nur 2:2 bei Famalicao und hat neun Punkte Rückstand. Mit 38 Meistertiteln bleiben die Hauptstädter Rekordmeister, bei der Titel-Gesamtzahl zog Porto mit nunmehr 87 Trophäen wieder gleich, wie die Zeitung „A Bola“ vorrechnete.
Sporting Lissabon war 21 Mal Meister und kann mit dem Gewinn des portugiesischen Pokals in dieser Saison noch seinen insgesamt 58. Titel holen.
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