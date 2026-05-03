„Charles hat in den USA alles richtig gemacht“

Die Rede sei „von großer Tragweite“ gewesen, sagte ein an dem Besuch beteiligter Berater. Der König habe die „Herausforderung mit beiden Händen ergriffen“, die Bedeutung der NATO hervorgehoben und einen „gerechten und dauerhaften Frieden“ in der Ukraine gefordert. Dies sei ein Zeichen dafür, „wie sehr ihm das persönlich am Herzen liegt“ und beweise, dass Charles „sich stets von der Wahrheit leiten lassen wird“, sagte der Berater des Königspalasts. US-Präsident Donald Trump steht sowohl dem westlichen Militärbündnis als auch dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kritisch gegenüber.