Austria gegen Hartberg ab 14.30 Uhr LIVE

„Ein Schlüsselspiel“

Diese wollen die Hartberger auf ihrer Seite wissen. „Für uns geht es jetzt darum, unsere bereits sehr gute Saison in eine überragende Saison zu verwandeln. Es ist logischerweise ein Schlüsselspiel um die Europacupplätze. Wer dieses Spiel gewinnt, hat beste Chancen“, erklärte TSV-Trainer Manfred Schmid. Seine Elf ist seit neun Spielen auswärts unbesiegt (2 Siege, 7 Remis). Paul Komposch (Kreuzband) könnte nach langer Verletzung in den Kader zurückkehren.