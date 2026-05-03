Austria gegen Hartberg ab 14.30 Uhr LIVE

30. Runde in der österreichischen Fußball-Bundesliga: Austria Wien empfängt Hartberg. Wir berichten live ab 14.30 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
Ein Zähler trennt beide Vereine, der Sieger des Duells kann auf ein internationales Ticket für kommende Saison hoffen. Austria-Coach Stephan Helm will im Saison-Finish noch einmal alle Kräfte mobilisieren. „Wir wollen einfach schauen, was noch möglich ist. Und wir wollen alles rauspressen aus uns, um das bestmögliche Ergebnis zu holen“, meinte Helm, dessen Stammkräfte Johannes Eggestein und Abubakr Barry wieder fit sind.
Im Spiel gegen die kompakt auftretenden Oststeirer müsse man „das richtige Maß an druckvollem Fußball finden, aber gleichzeitig auch eine gewisse Geduld aufbringen“, sagte Helm. „Da entscheiden Details.“
„Ein Schlüsselspiel“
Diese wollen die Hartberger auf ihrer Seite wissen. „Für uns geht es jetzt darum, unsere bereits sehr gute Saison in eine überragende Saison zu verwandeln. Es ist logischerweise ein Schlüsselspiel um die Europacupplätze. Wer dieses Spiel gewinnt, hat beste Chancen“, erklärte TSV-Trainer Manfred Schmid. Seine Elf ist seit neun Spielen auswärts unbesiegt (2 Siege, 7 Remis). Paul Komposch (Kreuzband) könnte nach langer Verletzung in den Kader zurückkehren.
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