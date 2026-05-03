So viele Wiener kennen ihren Nachbarn (nicht)

Denn während in Wien nur 24 Prozent ein gutes Verhältnis zu ihren Nachbarn pflegen, sind es in Salzburg 79%. Auch in Niederösterreich und im Burgenland sind es über 70%. Wenn man sich nicht kennt, ist auch das Konfliktpotenzial höher – in Großstädten über 100.000 Einwohnern fühlt sich ein Viertel durch die Nachbarn gestört, vor allem durch Lärm und Gerüche.