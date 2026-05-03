Wohnung ausgebrannt: Mieter (63) schwer verletzt

In der Nacht zum Sonntag wurden in Oberösterreich die Steyrer Feuerwehren zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen schon aus dem Fenster. Der Mieter (63) der Brandwohnung wurde schwer verletzt, andere Bewohner mussten mit der Teleskopmastbühne gerettet werden.