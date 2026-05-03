Wohnung ausgebrannt: Mieter (63) schwer verletzt

In der Nacht zum Sonntag wurden in Oberösterreich die Steyrer Feuerwehren zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus gerufen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen schon aus dem Fenster. Der Mieter (63) der Brandwohnung wurde schwer verletzt, andere Bewohner mussten mit der Teleskopmastbühne gerettet werden.
Gegen 2.15 Uhr brach in der Wohnung in der Kopernikusstraße im Steyrer Ortsteil Ennsleite aus noch unklarer Ursache Feuer aus. Der 63-jährige Bewohner konnte sich noch selbstständig ins Freie retten, erlitt jedoch Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Landeskrankenhaus Graz geflogen.
Mieter gerettet
Einige andere Mieter befanden sich zum Brandzeitpunkt noch im Gebäude. Während manche von den Feuerwehrleuten über das Stiegenhaus ins Freie gebracht werden konnten, mussten mehrere Personen mit einer Teleskopmastbühne in Sicherheit gebracht werden.
Fünf Verletzte
Neun Personen wurden aus dem Haus gerettet, neben dem Mieter der Brandwohnung mussten auch noch vier weitere vom Rettungsdienst versorgt und ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
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