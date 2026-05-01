Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Geht uns nicht gut“

Nur 3 Monate nach Verlobung: Michelle wieder solo!

Society International
01.05.2026 21:42
Am Sonntag, den 15. Februar, gab Schlagerstar Michelle in Berlin das letzte Konzert ihrer ...
Am Sonntag, den 15. Februar, gab Schlagerstar Michelle in Berlin das letzte Konzert ihrer Karriere.(Bild: APA-Images / Action Press / Keuenhof, Rainer)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Das deutsche Schlagersänger-Paar Michelle (54) und Eric Philippi (29) hat sich überraschend getrennt. Und das nur drei Monate nach ihrer erneuten Verlobung!

0 Kommentare

Philippi bestätigte das Liebes-Aus gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Ja, es stimmt. Wir sind getrennt. Es ist alles noch frisch“, sagte der 29-Jährige. Die Trennung nach vier gemeinsamen Jahren sei von ihm ausgegangen.

„Riesiges Gefühlschaos“
„Wir sind beide mittendrin, das zu verarbeiten. Es geht uns überhaupt nicht gut“, so der Schlagersänger weiter. Auch Michelle äußerte sich bereits und sprach von einem „riesigen Gefühlschaos“.

Antrag bei Abschiedskonzert
Beim Abschiedskonzert in Berlin am 15. Februar hatten sich Michelle und Eric Philippi vor drei Monaten erneut verlobt. „Jetzt bin ich endlich nicht mehr die ewige Verlobte!“, freute sich die 54-Jährige damals, nachdem Philippi vor dem Publikum vor ihr auf die Knie gegangen war.

Zitat Icon

Wir sind beide mittendrin, das zu verarbeiten. Es geht uns überhaupt nicht gut.

Eric Philippi

Michelle erklärte weiter, dass beide die Trennung noch nicht verarbeitet haben. „Wir sind selbst gerade in einer Verarbeitungsphase, die für uns beide mit Sicherheit nicht leicht ist. Wir benötigen jetzt bitte Zeit für uns. Jeder für sich.“

Trotzdem blickt die Sängerin vorsichtig nach vorn. „Ich bin ja ein Stehaufmännchen. Krone richten und weiter geht’s. Allerdings: Würde ich jetzt sagen, mir ginge es gut, dann wäre das gelogen. Ich muss erst einmal zu mir finden“, sagt Michelle, die im Februar mit emotionalen Worten ihre Karriere beendet hatte.

Lesen Sie auch:
Michelle und Freund Eric Philippi erneuerten live vor Publikum ihre Verlobung.
Michelle und ihr Eric
Verlobung beim großen Konzert-Finale in Berlin
16.02.2026
Kein Comeback geplant!
Was Michelle nach dem Karriere-Aus machen will
13.01.2026

Das Paar war seit 2022 zusammen. Ein Jahr später machte es seine Beziehung öffentlich. 2024 machte Eric Philippi, der mit psychischen Problemen kämpft, der Schlagersängerin zum ersten Mal einen Heiratsantrag.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Society International
01.05.2026 21:42
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Benko-Stiftung: Millionenfund in Schließfächern
193.532 mal gelesen
Krone Plus Logo
Glänzende Absicherung? René Benko gründete die Ingbe-Stiftung im Jahr 2014, ein Jahr nach einer ...
Österreich
Erster Wettertrend: So kalt werden die Eisheiligen
176.522 mal gelesen
Der Nachtfrost kann den Blüten schaden. 
Niederösterreich
Horror-Unfall: Mädchen (12) nach Crash mit Pkw tot
117.487 mal gelesen
Die Unfallstelle im Kreuzungsbereich
Innenpolitik
SPÖ schwört sich ein: Kampf gegen den Austro-Trump
3166 mal kommentiert
Innenpolitik
Steuerinnen haben in Österreich nichts zu lachen
1557 mal kommentiert
Verhedderte sich beim Gendern: Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger
Innenpolitik
Spritpreisbremse wird jetzt deutlich abgespeckt
871 mal kommentiert
Die Spritpreisbremse sorgte für harte Debatten.
Mehr Society International
„Geht uns nicht gut“
Nur 3 Monate nach Verlobung: Michelle wieder solo!
Gemeinsamer Auftritt
Schönebergers Silbereisen-Rat an Helene Fischer
„Änderung überfällig“
Britney Spears wegen Alkohol am Steuer angeklagt
OnlyFans-Hit
Shannon Elizabeth verdient 1,2 Mio. in 7 Tagen!
Star-Pleite
Millionenschulden! Ehefrau rettet Ian Somerhalder!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf