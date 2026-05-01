Nur 3 Monate nach Verlobung: Michelle wieder solo!

Das deutsche Schlagersänger-Paar Michelle (54) und Eric Philippi (29) hat sich überraschend getrennt. Und das nur drei Monate nach ihrer erneuten Verlobung!
Philippi bestätigte das Liebes-Aus gegenüber der „Bild“-Zeitung: „Ja, es stimmt. Wir sind getrennt. Es ist alles noch frisch“, sagte der 29-Jährige. Die Trennung nach vier gemeinsamen Jahren sei von ihm ausgegangen.
„Riesiges Gefühlschaos“
„Wir sind beide mittendrin, das zu verarbeiten. Es geht uns überhaupt nicht gut“, so der Schlagersänger weiter. Auch Michelle äußerte sich bereits und sprach von einem „riesigen Gefühlschaos“.
Antrag bei Abschiedskonzert
Beim Abschiedskonzert in Berlin am 15. Februar hatten sich Michelle und Eric Philippi vor drei Monaten erneut verlobt. „Jetzt bin ich endlich nicht mehr die ewige Verlobte!“, freute sich die 54-Jährige damals, nachdem Philippi vor dem Publikum vor ihr auf die Knie gegangen war.
Wir sind beide mittendrin, das zu verarbeiten. Es geht uns überhaupt nicht gut.
Eric Philippi
Michelle erklärte weiter, dass beide die Trennung noch nicht verarbeitet haben. „Wir sind selbst gerade in einer Verarbeitungsphase, die für uns beide mit Sicherheit nicht leicht ist. Wir benötigen jetzt bitte Zeit für uns. Jeder für sich.“
Trotzdem blickt die Sängerin vorsichtig nach vorn. „Ich bin ja ein Stehaufmännchen. Krone richten und weiter geht’s. Allerdings: Würde ich jetzt sagen, mir ginge es gut, dann wäre das gelogen. Ich muss erst einmal zu mir finden“, sagt Michelle, die im Februar mit emotionalen Worten ihre Karriere beendet hatte.
Das Paar war seit 2022 zusammen. Ein Jahr später machte es seine Beziehung öffentlich. 2024 machte Eric Philippi, der mit psychischen Problemen kämpft, der Schlagersängerin zum ersten Mal einen Heiratsantrag.
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