Nur 3 Monate nach Verlobung: Michelle wieder solo!

Trotzdem blickt die Sängerin vorsichtig nach vorn. „Ich bin ja ein Stehaufmännchen. Krone richten und weiter geht’s. Allerdings: Würde ich jetzt sagen, mir ginge es gut, dann wäre das gelogen. Ich muss erst einmal zu mir finden“, sagt Michelle, die im Februar mit emotionalen Worten ihre Karriere beendet hatte.