Familienvater nach „Ohrfeigen“ auf Intensivstation

Unglaubliche Szenen sollen sich laut „Krone“-Informationen bereits am 23. April im Linzer Süden abgespielt haben. Im Mittelpunkt stehen ein 58-Jähriger und ein 25-Jähriger (beide aus Linz) – und ein Streit um Vorrang. Der Ältere wird seither auf der Intensivstation des Kepler Uniklinikums behandelt.
Aber von vorne weg: Gegen 17 Uhr soll es vor einer Tankstelle in der Linzer Landwiedstraße zu einer verbalen Auseinandersetzung der beiden Männer gekommen sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.