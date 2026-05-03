Familienvater nach „Ohrfeigen“ auf Intensivstation

Unglaubliche Szenen sollen sich laut „Krone“-Informationen bereits am 23. April im Linzer Süden abgespielt haben. Im Mittelpunkt stehen ein 58-Jähriger und ein 25-Jähriger (beide aus Linz) – und ein Streit um Vorrang. Der Ältere wird seither auf der Intensivstation des Kepler Uniklinikums behandelt.