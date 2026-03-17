Wie Stadt Klagenfurt 150 Überstunden „provoziert“

Das Einzige, was Klagenfurt derzeit dringend braucht, ist ein Budget für 2026. Das gibt es aber auch am Dienstag nicht. SP-Finanzreferentin Constance Mochar legt erneut keines vor. Das versteht bei den erwiesenen Einsparungen des Personalressorts und dem exzellenten Rechnungsabschluss für 2025 kaum ein Gemeinderat mehr. Doch die SP hat die Allmacht bei den Finanzen.