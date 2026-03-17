Wie Stadt Klagenfurt 150 Überstunden „provoziert“

Eigentlich darf Bayern-Goalie gar nicht spielen
Alarm vor CL-Spiel
Beim Klagenfurter Gemeinderat geht es am Dienstag wieder nicht um ein Budget für 2026, weil SP-Finanzreferentin Constance Mochar erneut keines vorlegt. Die Sitzung beginnt erst um 15 Uhr und verursacht bei einer Dauer von acht Stunden hohe Überstunden. Ein früherer Beginn würde sparen helfen.
Das Einzige, was Klagenfurt derzeit dringend braucht, ist ein Budget für 2026. Das gibt es aber auch am Dienstag nicht. SP-Finanzreferentin Constance Mochar legt erneut keines vor. Das versteht bei den erwiesenen Einsparungen des Personalressorts und dem exzellenten Rechnungsabschluss für 2025 kaum ein Gemeinderat mehr. Doch die SP hat die Allmacht bei den Finanzen.
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