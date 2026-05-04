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NATO-Säulen wackeln

Truppenabzug: Eigene Partei stellt Trump infrage

Außenpolitik
04.05.2026 11:19
5000 Soldaten werden abgezogen, Trump stellt Deutschland aber noch tiefere Einschnitte in ...
5000 Soldaten werden abgezogen, Trump stellt Deutschland aber noch tiefere Einschnitte in Aussicht.(Bild: AP/Mark Schiefelbein)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Der bereits beschlossene Abzug von US-Soldaten aus Deutschland entwickelt sich in Washington zunehmend zum innenpolitischen Streitfall. Während die Maßnahme selbst nicht mehr grundsätzlich infrage gestellt wird, wächst in den Reihen der Republikaner die Sorge über die sicherheitspolitischen Folgen – und über das Signal, das damit an Russland gesendet werden könnte.

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Führende Republikaner im Streitkräfteausschuss des US-Senats und des Repräsentantenhauses haben sich öffentlich kritisch zur geplanten Reduktion geäußert. Sie sehen darin ein Risiko für die Abschreckungswirkung der NATO und warnen vor einer Schwächung der europäischen Sicherheitsarchitektur.

„Sehr besorgt“ über Truppenreduktion
Die Abgeordneten betonten, sie seien „sehr besorgt“ über den Abzug einer US-Brigade aus Deutschland. Stattdessen solle die militärische Präsenz in Europa nicht reduziert, sondern innerhalb des Kontinents verlagert werden – insbesondere in Richtung Osten. Dort sei die sicherheitspolitische Lage aus ihrer Sicht sensibler, weshalb eine stärkere US-Präsenz notwendig bleibe.

Signalwirkung gegenüber Russland
Im Zentrum der republikanischen Kritik steht vor allem die mögliche Wirkung auf Moskau. Ein zu früher oder unkoordinierter Abzug könnte „das falsche Signal an Wladimir Putin senden“, warnen die Abgeordneten und verweisen auf die laufenden Spannungen zwischen Russland und der NATO.

Auch der sicherheitspolitische Kontext wird betont: Die US-Truppen in Deutschland gelten als größter amerikanischer Militärstandort in Europa und als zentraler Knotenpunkt für NATO-Einsätze und Logistik.

Das Balkendiagramm stellt die Länder mit den meisten stationierten US-Soldaten Ende 2025 dar. Japan hat mit 54.288 Soldaten die größte Zahl, gefolgt von Deutschland mit 36.436 und Südkorea mit 23.495. Italien, Großbritannien und Guam liegen im mittleren Bereich. Spanien, Bahrain, Türkei und Belgien haben deutlich weniger US-Soldaten. Quelle: dpa/Defense Manpower Data Center.

„Falsches Signal an Putin“
Die Sorge vor einer Schwächung der Abschreckung zieht sich dabei nicht nur durch republikanische Reihen. Auch sicherheitspolitische Stimmen in Washington warnen vor einer Abkehr von einer langfristig angelegten Europa-Strategie.

Die Republikaner im Streitkräfteausschuss formulierten es deutlich: Ein Rückzug vor dem vollständigen Aufbau alternativer Kapazitäten könne die Glaubwürdigkeit der Nato untergraben und genau jenes Machtvakuum erzeugen, das man eigentlich verhindern wolle.

NATO fordert Klarheit über US-Kurs
Auch innerhalb der NATO wächst die Nervosität über die US-Entscheidung. Das Bündnis hat angekündigt, von Washington detaillierte Klarheit über die weitere Truppenplanung einzufordern. Die Präsenz amerikanischer Soldaten in Europa sei ein zentraler Pfeiler der gemeinsamen Verteidigung.

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Zugleich betonen europäische NATO-Partner die strategische Bedeutung der US-Kräfte – gerade vor dem Hintergrund wachsender geopolitischer Spannungen. Die Sorge: Jede weitere Reduktion könnte langfristig die Balance innerhalb des Bündnisses verschieben.

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