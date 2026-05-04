Truppenabzug: Eigene Partei stellt Trump infrage

Der bereits beschlossene Abzug von US-Soldaten aus Deutschland entwickelt sich in Washington zunehmend zum innenpolitischen Streitfall. Während die Maßnahme selbst nicht mehr grundsätzlich infrage gestellt wird, wächst in den Reihen der Republikaner die Sorge über die sicherheitspolitischen Folgen – und über das Signal, das damit an Russland gesendet werden könnte.