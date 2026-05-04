Vater überfährt versehentlich Tochter – Kind tot

Das Drama ereignete sich am Sonntag. Bei dem Opfer handelte es sich um ein Mädchen im Vorschulalter, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Es ist unklar, ob sich das Kind bereits hinter dem Wagen befand, als ihr Vater in das Auto einstieg oder ob sie erst danach hinter das Fahrzeug lief. Ermittlungen dazu würden noch andauern, hieß es nach der Tragödie.