Drama in Bayern
Vater überfährt versehentlich Tochter – Kind tot
Ein tragischer Unfall erschüttert die kleine Gemeinde Schechen im Landkreis Rosenheim in Oberbayern: Als ein Vater mit seinem PKW rückwärts auf der Ausfahrt hinausfahren wollte, übersah er seine Tochter, die sich hinter dem Wagen aufhielt. Das Mädchen wurde dabei tödlich verletzt.
Das Drama ereignete sich am Sonntag. Bei dem Opfer handelte es sich um ein Mädchen im Vorschulalter, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Es ist unklar, ob sich das Kind bereits hinter dem Wagen befand, als ihr Vater in das Auto einstieg oder ob sie erst danach hinter das Fahrzeug lief. Ermittlungen dazu würden noch andauern, hieß es nach der Tragödie.
Ärzte konnten nichts mehr für das Kind tun
Als sich der Wagen in Bewegung setzte, wurde sie jedenfalls von dem Pkw erfasst und schwer verletzt. Ein Krankenwagen brachte das Opfer ins Spital, die Ärzte konnten dort jedoch nur mehr den Tod des Mädchens feststellen.
Ort trauert um junges Unfallopfer
Es ist unklar, ob es Zeugen für den Unfall gibt. Ein Polizeisprecher berichtete, es handle sich um ein „enorm emotionales Thema im Ort“, in dem etwas mehr als 5000 Einwohner leben. Der Vater stand nach dem Drama unter Schock und musste psychologisch betreut werden.
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