Hoffen auf Regen: Könnte für „Brand aus“ sorgen

Der Brand ist glücklicherweise seit Tagen unter Kontrolle. Aber die unterirdischen Glutnester sind hartnäckig, halten die örtlichen Wehren Maria Luggau und St. Lorenzen weiter auf Trab. „Immer wieder flammen ein paar wenige auf. In den frühen Morgenstunden wird der Bereich mittels Wärmebildkamera abgeflogen, um auch noch die letzten Brandherde zu bekämpfen“, sagt Feuerwehr-Einsatzleiter Gerd Guggenberger.