Nordkoreanisches Frauenteam reist nach Südkorea

Erstmals seit 2018 wird es zu einem Treffen zwischen Sportteams aus Südkorea und Nordkorea kommen. In der asiatischen Champions League der Frauen werden am 20. Mai die Fußballerinnen des Naegohyang FC aus der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang beim Suwon FC antreten und dort das Halbfinale bestreiten.