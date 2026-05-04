Nordkoreanisches Frauenteam reist nach Südkorea

Erstmals seit 2018 wird es zu einem Treffen zwischen Sportteams aus Südkorea und Nordkorea kommen. In der asiatischen Champions League der Frauen werden am 20. Mai die Fußballerinnen des Naegohyang FC aus der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang beim Suwon FC antreten und dort das Halbfinale bestreiten.
Laut der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap besteht die Delegation aus 27 Spielerinnen und 12 Betreuern, die zu dem Spiel in der Nähe von Seoul reisen.
Es sei der erste Besuch von nordkoreanischen Fußballerinnen in Südkorea seit den Asienspielen 2014 in Incheon, hieß es. Zuletzt waren vor acht Jahren Sportmannschaften aus dem Norden der koreanischen Halbinsel im Schießen, Tischtennis und im Jugendfußball in Südkorea.
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