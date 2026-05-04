Groß angelegte Fahndung nach Einbruchsdiebstahl

Zu einem Einbruchsdiebstahl ist es am Montag in Klagenfurt gekommen. Mehrere Polizeistreifen rückten aus, auch der Polizeihubschrauber unterstützte aus der Luft.
Laut ersten Informationen der Polizei ist es am Montagvormittag zu einem Einbruchsdiebstahl im Bereich Annabichl/Welzenegg gekommen. Eine Fahndung nach einem Täter wurde eingeleitet. Auch der Polizeihubschrauber kreiste deshalb über der Kärntner Landeshauptstadt. „Der Polizeihubschrauber wurde bereits wieder abgezogen“, teilte Polizei-Sprecher Werner Pucher am späten Vormittag mit.
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