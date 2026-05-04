Groß angelegte Fahndung nach Einbruchsdiebstahl

Laut ersten Informationen der Polizei ist es am Montagvormittag zu einem Einbruchsdiebstahl im Bereich Annabichl/Welzenegg gekommen. Eine Fahndung nach einem Täter wurde eingeleitet. Auch der Polizeihubschrauber kreiste deshalb über der Kärntner Landeshauptstadt. „Der Polizeihubschrauber wurde bereits wieder abgezogen“, teilte Polizei-Sprecher Werner Pucher am späten Vormittag mit.