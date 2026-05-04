Prinzessin Eugenie freut sich auf drittes Kind!

Schöne Neuigkeiten von Prinzessin Eugenie: Die Tochter von Ex-Prinz Andrew und ihr Ehemann Jack Brooksbank werden wieder Eltern. Das verkündete die 36-Jährige am Montag auf Instagram.
Schon am Wochenende sorgten Fotos, die britische Medien veröffentlichten, für Schwangerschafts-Gerüchte. Zu sehen war Eugenie mit ihrer Schwester, Prinzessin Beatrice, beim Lunch in London. Mit deutlich gerundetem Bauch.
Süßes Instagram-Posting
Am Montag machte Eugenie die frohe Botschaft schließlich öffentlich – mit einem zuckersüßen Schnappschuss.
Zu sehen sind auf dem Instagram-Foto ihre beiden älteren Söhne August (5) und Ernest (2), die auf ein Ultraschallbild herunterblicken. „Baby Brooksbank kommt 2026“, schrieben die werdenden Eltern dazu.
König Charles ist „hocherfreut“
Eine Nachricht, die nach den zahlreichen Negativ-Schlagzeilen rund um Andrew Mountbatten-Windsors Verstrickungen in den Epstein-Skandal nicht schöner sein könnte. Und auch die Royal Family in helle Vorfreude versetzt.
Denn in einem Statement des Buckingham-Palasts hieß es zu den Baby-News: „Seine Majestät der König wurde informiert und ist über diese Nachricht hocherfreut.“
Sehen Sie hier das offizielle Statement des Buckingham-Palastes zur Schwangerschaft von Prinzessin Eugenie:
Ob Nachwuchs Nummer drei ein Mädchen oder wieder ein Bub wird, das gaben Eugenie und Jack Brooksbank bislang übrigens nicht bekannt. Fix ist aber: Die großen Brüder freuen sich schon sehr auf einen weiteren Spielgefährten!
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