„Die Heilung ist nur mehr eine Frage der Zeit“

Eine neue Folge von „Krone oder Kasperl“! Star-Gast in der Sendung bei Michael Fally und Alex Hofstetter: Extremsportler Michael Strasser, der über den Wings for Life World Run am kommenden Sonntag und seine persönlichen (Extrem-)Projekte spricht. Außerdem Themen in der Sendung: der LASK, Didi Kühbauer, die Champions League, Schalke 04 und Kimi Antonelli (im Video oben).