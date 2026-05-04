Totengräber „Kiwi“ jagt die finale Krönung

Daumen sind gedrückt

Zuvor geht er aber noch ein letztes Mal mit Vöslau in die Play-offs. Der Grunddurchgangssieger gastiert am Mittwoch (18 Uhr) bei Bärnbach/Köflach, könnte nach dem Sieg im ersten Duell bereits den ersten Halbfinal-Einzug der Vereinsgeschichte fixieren. Bei einem Weiterkommen könnte im Halbfinale dann sein Ex-Verein Krems warten. Der amtierende Meister steht am Mittwoch (19.30 Uhr) beim Heimspiel gegen Ferlach nach der Niederlage im ersten Spiel bereits unter Zugzwang. „Kiwi“ drückt ihnen jetzt zwar die Daumen, aber: „In der Halle gäbe es dann aber keine Freunde mehr“, zwinkert er.



Kilian Wazik