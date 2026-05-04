Attacke auf Teenie: Hose ausgezogen und ausgeraubt

Der Jugendliche war laut Wiener Polizei zuvor gemeinsam mit einem Freund unterwegs, als die beiden plötzlich von vier Jugendlichen – zwei Mädchen und zwei Burschen – angehalten und umzingelt worden sein sollen. Während der Freund die Flucht ergriff, soll die Gruppe auf den 17-Jährigen losgegangen sein.