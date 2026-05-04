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Fahrer verletzt

USA: Boeing streift beim Landen Truck auf Autobahn

Ausland
04.05.2026 12:21
Blick auf den Flughafen Newark
Blick auf den Flughafen Newark(Bild: AP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Dramatischer Zwischenfall auf dem Flughafen Newark im US-Bundesstaat New Jersey am Sonntag: Eine Passagiermaschine der US-Fluggesellschaft United Airlines hat beim Landeanflug einen Lastwagen gestreift, der Lenker landete im Krankenhaus.

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Die aus Venedig kommende Boeing 767 überquerte am Sonntagnachmittag (Ortszeit) mit einer Geschwindigkeit von rund 160 Meilen pro Stunde (ca. 257 km/h) eine Autobahn in unmittelbarer Nähe des Flughafens, als es zu dem Vorfall kam. Die Passagiermaschine streifte den Truck mit einem Reifen, auch ein Lichtmast wurde touchiert.

Der Fahrer des Lastwagens wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie US-Medien berichteten. Nach dem Zusammenstoß soll der Mann den Truck allerdings noch an den Straßenrand gesteuert haben, hieß es weiter.

Video aus Fahrerkabine
In einem Video aus dem Lastwagen, das auf der Onlineplattform X kursiert, ist zu hören, wie das Motorengeräusch des Flugzeugs immer lauter wird, bevor bei der Kollision eine Fensterscheibe zerbricht. Die Scherben fallen in den Fahrzeuginnenraum.

Passagiere und Crew unverletzt
Keiner der 221 Passagiere und zehn Besatzungsmitglieder an Bord wurde verletzt. Das Flugzeug sei ordnungsgemäß zum Gate gerollt und habe nur geringfügige Schäden davongetragen, berichtete ABC unter Berufung auf die Fluggesellschaft. United Airlines habe eine Untersuchung des Vorfalls eingeleitet.

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