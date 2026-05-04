USA: Boeing streift beim Landen Truck auf Autobahn

Die aus Venedig kommende Boeing 767 überquerte am Sonntagnachmittag (Ortszeit) mit einer Geschwindigkeit von rund 160 Meilen pro Stunde (ca. 257 km/h) eine Autobahn in unmittelbarer Nähe des Flughafens, als es zu dem Vorfall kam. Die Passagiermaschine streifte den Truck mit einem Reifen, auch ein Lichtmast wurde touchiert.