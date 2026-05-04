Wieder stiegen Eurofighter von Klagenfurt auf

Erst vergangenen Freitag löste ein unbekanntes Flugzeug einen Alarmstart der Eurofighter in Klagenfurt aus. Am Montag gingen die Einsatzflieger erneut in die Luft.
Ein Luftfahrzeug flog in den Luftraum ein und hat sich anzumelden, was am Freitagvormittag jedoch nicht passiert war. Und das löste einen Alarmstart der Eurofighter, die in Kärnten stationiert waren, aus. „Es handelte sich um ein Normprozedere und der Fall konnte schnell geklärt werden“, sagt Christoph Hofmeister, Sprecher des Militärkommandos.
Am Montagvormittag wurde man vor allem in der Landeshauptstadt wieder auf die lauten Eurofighter aufmerksam. Doch diesmal gingen die Kampfjets nicht wegen eines Alarmstarts in die Luft. „Sie sind am Weg nach Zeltweg. Um die steirische Basis zu entlasten, sind die Eurofighter tageweise oft auch in Kärnten stationiert, was am Wochenende der Fall war“, heißt es weiter.
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