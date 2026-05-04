Wieder stiegen Eurofighter von Klagenfurt auf

Am Montagvormittag wurde man vor allem in der Landeshauptstadt wieder auf die lauten Eurofighter aufmerksam. Doch diesmal gingen die Kampfjets nicht wegen eines Alarmstarts in die Luft. „Sie sind am Weg nach Zeltweg. Um die steirische Basis zu entlasten, sind die Eurofighter tageweise oft auch in Kärnten stationiert, was am Wochenende der Fall war“, heißt es weiter.