NEOS-Urgestein überraschend verstorben

Schock und Trauer in der oberösterreichischen Landespolitik. Der Landesgeschäftsführer der NEOS OÖ, Johannes Egger, verstarb am Wochenende völlig überraschend kurz nach seinem 61. Geburtstag.
Nach intensivem ehrenamtlichem Engagement war Egger ab 2021 Landesgeschäftsführer von NEOS Oberösterreich und zentraler Dreh- und Angelpunkt der Landesorganisation. Er hat den Aufbau zahlreicher Ortsgruppen im ganzen Bundesland vorangetrieben.
Schock in der Partei
„Jani Egger war innerhalb und außerhalb von NEOS sehr geschätzt. Das zeigen sein großer Freundes- und Bekanntenkreis, seine zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen und seine tiefe, freundschaftliche Verbundenheit mit vielen Menschen über alle politischen Lager hinweg. Janis Arbeit für ein neues Österreich war beispiellos unermüdlich, kraftvoll und von großem Verantwortungsgefühl getragen. Sein unerwarteter Tod macht uns tief betroffen“, sagt NEOS-Landessprecher Felix Eypeltauer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.