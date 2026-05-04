NEOS-Urgestein überraschend verstorben

Schock in der Partei

„Jani Egger war innerhalb und außerhalb von NEOS sehr geschätzt. Das zeigen sein großer Freundes- und Bekanntenkreis, seine zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen und seine tiefe, freundschaftliche Verbundenheit mit vielen Menschen über alle politischen Lager hinweg. Janis Arbeit für ein neues Österreich war beispiellos unermüdlich, kraftvoll und von großem Verantwortungsgefühl getragen. Sein unerwarteter Tod macht uns tief betroffen“, sagt NEOS-Landessprecher Felix Eypeltauer.