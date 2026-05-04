Einige Änderungen! ÖSV gibt Kaderlisten bekannt

Stecher: „Eine ausgewogene Mischung“

„Die offizielle Bekanntgabe der Kader ist so etwas wie der Startschuss in die neue Saison. Nach den Olympischen Spielen haben einige unserer erfolgreichen Athletinnen und Athleten ihre Karrieren beendet – ein ganz natürlicher Schritt im Leistungssport. Mit der neuen Kaderstruktur präsentieren wir jedoch eine ausgewogene Mischung aus erfahrenen Leistungsträgern und vielversprechenden jungen Talenten. Ich bin überzeugt, dass wir mit diesem Team auch in der kommenden WM-Saison zahlreiche Erfolge feiern werden“, betont ÖSV-Sportdirektor Mario Stecher.