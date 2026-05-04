21-Jähriger schoss nach Streit auf Kontrahenten

Teenager flüchteten

Der 16- und der 18-Jährige ergriffen die Flucht Richtung Ortskern und verständigten den Notruf. Zeitgleich flüchtete der 21-Jährige in einem bereitstehenden Pkw. Wegen der erheblichen Gefahrenlage – es war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt, dass es sich um Schreckschusspistole gehandelt hatte – wurden weitere Streifen sowie die Schnelle Interventionsgruppe und das Einsatzkommando Cobra hinzugezogen, die daraufhin das Wohnobjekt des 21-Jährigen umstellten.