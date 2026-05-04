21-Jähriger schoss nach Streit auf Kontrahenten

Dramatische Szenen in Eggelsberg (Oberösterreich). Nach einem Streit mit zwei Teenagern (16 und 18 Jahre) zog ein 21-Jähriger plötzlich eine Waffe und feuerte drei Schüsse auf seine Kontrahenten ab. Bei der Pistole handelte es sich um eine Schreckschusswaffe. Der Mann wurde verhaftet.
Zu der Auseinandersetzung zwischen dem 21-Jährigen, einem 18-Jährigen und einem 16-Jährigen, alle aus dem Bezirk Braunau, kam es am Sonntag gegen 3.30 Uhr im Gemeindegebiet von Eggelsberg. Der 21-Jährige zog dann plötzlich eine Faustfeuerwaffe und gab drei Schüsse in Richtung der anderen beiden Anwesenden ab.
Teenager flüchteten
Der 16- und der 18-Jährige ergriffen die Flucht Richtung Ortskern und verständigten den Notruf. Zeitgleich flüchtete der 21-Jährige in einem bereitstehenden Pkw. Wegen der erheblichen Gefahrenlage – es war zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt, dass es sich um Schreckschusspistole gehandelt hatte – wurden weitere Streifen sowie die Schnelle Interventionsgruppe und das Einsatzkommando Cobra hinzugezogen, die daraufhin das Wohnobjekt des 21-Jährigen umstellten.
Dieser verließ widerstandslos seine Wohnung und wurde von den Beamten festgenommen. In der Wohnung des 21-Jährigen konnten die verwendete Schreckschusswaffe sowie eine Langwaffe und über 100 Patronen sichergestellt werden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 21-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.