Mélenchon wirft erneut seinen Hut in den Ring

Im Fernsehen bezeichnete er dabei die rechtspopulistische Partei Rassemblement National als seinen zentralen politischen Gegenspieler.

Der 74-jährige Chef der Partei La France Insoumise äußerte sich am Sonntagabend im französischen Sender TF1 und positionierte sich klar im kommenden Wahlkampf. Bereits in früheren Anläufen konnte Mélenchon zwar Achtungserfolge erzielen, verpasste jedoch jedes Mal den Einzug in die entscheidende Stichwahl.