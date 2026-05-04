Song Contest: Haben Sie schon einen Favoriten?

Der Countdown für den ESC läuft. Doch wie gut sind Sie schon auf den internationalen Wettbewerb vorbereitet? Unsere Frage des Tages vom 4. Mai lautet: „Song Contest in den Startlöchern: Haben Sie schon einen Favoriten?“
Haben Sie sich die Beiträge der Kandidaten bereits angehört? Welche Acts empfinden Sie als besonders gut, welche haben hingegen weniger Potenzial auf einen Sieg? Welcher Kandidat hat Ihrer Meinung nach die besten Chancen, den ersten Platz zu erreichen und weshalb?
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