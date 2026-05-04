Rad-Talent Seixas feiert Debüt bei Tour de France

Er werde nicht nur mitfahren, um Erfahrung zu sammeln, sondern um das bestmögliche Resultat in der Gesamtwertung zu fahren. Für ihn erfülle sich ein Kindheitstraum, gab er in einem emotionalen Instagram-Video aus dem Hause und im Beisein seiner Großeltern bekannt. Superstar Tadej Pogacar hatte Seixas nach einem Duell beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich Großes prophezeit. „Wir werden weiter hart arbeiten, in den nächsten Jahren so viel wie möglich zu gewinnen, bis er alle zerstört“, wurde Pogacar danach zitiert.