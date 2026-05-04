Dubiose Alibis: HiPP-Erpresser bricht Schweigen!

Nach seiner Festnahme durch die „SOKO Glas“ am Samstag in St. Gilgen in Salzburg und der Einlieferung in die Justizanstalt Eisenstadt meldet sich nun sein Verteidiger, Manfred Arbacher-Stöger, zu Wort. Er konnte seinen Mandanten bereits im Gefängnis besuchen und berichtet von einer „klaren Linie“: Der 39-Jährige weist sämtliche Vorwürfe zurück und habe mit der Causa nichts zu tun. Laut ihm seien die Ermittlungen ein „Rohrkrepierer“.