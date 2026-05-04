Mundl in Klasse: Dialekt nun Teil der Deutschkurse

Wien ist laut. Wien ist bunt. Und Wien spricht Dialekt. Wer in eine U-Bahn einsteigt, beim Würstelstand eine Käsekrainer bestellt oder den Nachbarn auf der Stiege grüßt, prallte bislang oft an einem sprachlichen Wall ab: Hochdeutsch hatte man gelernt, den Wiener Schmäh aber dann oft trotzdem nicht verstanden. Genau das soll sich jetzt ändern.